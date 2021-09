Sporting contra dinamarqueses e Benfica frente a alemães

Sporting e Benfica ficaram a conhecer, esta terça-feira, os adversários para a segunda ronda de qualificação de acesso à Liga Europeia de andebol.

Segundo o sorteio, realizado em Viena, os leões vão defrontar o TTH Holstebro, da Dinamarca. O primeiro jogo no pavilhão João Rocha, a 21 de setembro, e depois, fora, a 28.

Já as águias vão ter pela frente os alemães do Rhein-Neckar Lowen. A primeira mão, a 21, será jogada na Alemanha e a segunda, a 28, no pavilhão da Luz.

As equipas que vencerem entram na fase de grupos da competição europeia de andebol. Essa fase começa a 19 de outubro.