Prossegue conto de fadas de Leylah Fernández no US Open

A jovem Leylah Fernández, 73.ª do “ranking” mundial, qualificou-se para as meias-finais do US Open em ténis ao derrotar a ucraniana Elena Svitolina, quinta cabeça de série.

A canadiana, de 19 anos, continua a surpreender e a ultrapassar barreiras e, esta terça-feira, ganhou por 6-3, 3-6 e 7-6 (7-5 no “tie-break”).

Decisivo o ponto antes do “match point” em que uma bola da canadiana bate na tela e ultrapassa Svitolina num passing shot que cai dentro de campo.

Fernández vai agora defrontar nas meias-finais a vencedora do jogo entre a checa Barbora Krejcikova (9.ª da tabela WTA) e a bielorrussa Aryna Sabalenka (2.ª).

É a primeira vez que Leylah Fernández chega às meias-finais de um “Grand Slam”. De recordar que já eliminou neste torneio Naomi Osaka e Angelique Kerber, duas ex-líderes mundiais e antigas campeãs.