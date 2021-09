Medvedev avança para os quartos de final do US Open

O tenista russo Daniil Medvedev, número dois mundial, qualificou-se para os quartos de final do Open dos Estados Unidos, quarto e último torneio do “Grand Slam” de 2021, ao vencer em três sets o britânico Daniel Evans.

Medvedev, segundo cabeça de série do torneio nova-iorquino em piso duro, impôs-se no encontro dos oitavos de final a Evans, 27.º classificado do ranking mundial e 24.º pré-designado, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, após 1h45 de confronto.

O russo, de 25 anos, finalista vencido do Open dos Estados Unidos em 2019, mas ainda sem qualquer título do “Grand Slam” conquistado, vai defrontar nos quartos de final Botic van de Zandschulp, dos Países Baixos, número 117 do mundo.

Já o argentino Diego Schwartzman, 14.º da hierarquia mundial, caiu frente ao holandês Botic van de Zandschulp, 117.º do mundo em cinco sets: 6-3, 6-4, 5-7, 5-7 e 6-1.