Gonçalo Oliveira perde no Challenger de Sevilha

O tenista português Gonçalo Oliveira foi eliminado esta segunda-feira pelo alemão Julian Lenz na ronda inaugural do Challenger de Sevilha, torneio de categoria 90 do ATP Challenger Tour, que está a decorrer na terra batida espanhola.

O jogador natural do Porto, 303.º colocado no ranking ATP, ainda levou o encontro a set, mas não conseguiu resistir à maior eficácia do germânico, número 298 na hierarquia mundial, e acabou por perder com os parciais de 6-2, 4-6 e 6-2, ao cabo de 2h07.

Depois de sofrer dois breaks no primeiro parcial, Oliveira reagiu bem e, com duas quebras de serviço contra apenas um jogo de serviço cedido no segundo set, adiou a manutenção em prova para a terceira partida.

Na hora de todas as decisões, Julian Lenz, semifinalista do Challenger de Luendenscheid em agosto, passou para a frente no marcador no terceiro jogo (2-1) e sentenciou a passagem à segunda ronda no sétimo jogo (5-2), antes de servir para fechar e marcar encontro com o vencedor do embate entre o compatriota Lucas Gerch e o espanhol Carlos Taberner.