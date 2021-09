Canadiana de 18 anos continua a surpreender mundo do ténis

Prossegue o conto de fadas de Leylah Fernandez no US Open de ténis. Desta vez, a jovem canadiana eliminou a alemã Angelique Kerber.

A jovem, de 18 anos, atual número 73 do ranking WTA, derrotou uma antiga vencedora do torneio norte-americano e ex-número 1 mundial.

Fernandez venceu com os parciais 4-6, 7-6(5) e 6-2, mesmo depois de ter estado a perder por 4-2 no segundo set. No final das contas foram 45 winners contra 34 erros não forçados.

Com esta série de vitórias, Leylah Fernandez já tem garantida a subida ao top 50 mundial.

Na próxima ronda vai defrontar a ucraniana Elina Svitolina.