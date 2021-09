Voleibol. Portugal derrotado pela Ucrânia na negra

A Seleção de voleibol perdeu 3-2 contra a Ucrânia na quarta jornada do Grupo A do Europeu na Polónia.

A equipa das quinas foi derrotada com os parciais de 18-25, 23-25, 25-21, 26-24 e 11-15, na negra.

Com três jogos disputados, Portugal soma três pontos, com uma vitória, contra a Bélgica, e duas derrotas: Polónia e Ucrânia.

Os comandados de Hugo Silva voltam a jogar esta segunda-feira, às 16h30, contra a Sérvia, campeã europeia.

A campeã europeia Sérvia lidera, de forma provisória, o grupo A, com sete pontos, mais dois do que a bicampeã mundial Polónia, segunda, com menos um jogo. Bélgica e Ucrânia seguem nas seguintes posições, com quatro pontos, e Portugal desceu para quinto, com três.

O grupo A integra as seleções da Polónia (bicampeã mundial), Sérvia (campeã europeia), Portugal, Bélgica, Ucrânia e Grécia, sendo que os quatro primeiros classificados apuram-se para os oitavos de final (fase a eliminar).