US Open. Barty fica pelo caminho e Zverev segue para os oitavos de final

A número um mundial de ténis, Ashleigh Barty, foi eliminada na terceira ronda do Open dos Estados Unidos, numa jornada em que o alemão Alexander Zverev passou aos oitavos de final, após a desistência do adversário.

A encerrar a terceira eliminatória em Flushing Meadows, onde o sérvio Novak Djokovic, o italiano Matteo Berrettini e a canadiana Bianca Andreescu, campeã de 2019, já haviam garantido a manutenção no último ‘major’ da temporada, uma grande surpresa caiu sobre o Arthur Ashe Stadium, com a derrota da australiana Ashleigh Barty.

A líder do "ranking" WTA, detentora de dois títulos do "Grand Slam" - Roland Garros (2019) e Wimbledon (2021) -, perdeu com a norte-americana Shelby Rogers (43.ª WTA) em três ‘sets’, com os parciais de 6-2, 1-6 e 7-6 (7-5), em duas horas e oito minutos, depois de ter liderado a terceira partida por 5-2.

“Penso que o que mais aprendi é que ela é número um por alguma razão. Tirou-me tudo o que tinha esta noite para ganhá-la. Dei tudo o que tinha e consegui a vitória”, comentou no final Shelby Rogers, após ter conseguido se impor, pela primeira vez, à australiana no quinto confronto direto esta época.

Uma vez eliminada Barty, de 25 anos, a jogadora da casa vai medir forças agora com a jovem britânica e ‘qualifier’ Emma Raducanu, de 18 anos, que bateu a espanhola Sara Sorribes Tormo (41.ª WTA) para se estrear nos oitavos de final em Nova Iorque.