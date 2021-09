Ricardo Melo Gouveia termina British Challenge em terceiro

O golfista português Ricardo Melo Gouveia terminou no terceiro lugar no British Challenge, com um agregado de 271 pancadas, no traçado Par 72 do The Belfry, em Inglaterra, que consagrou o chileno Hugo Leon.

Quase um mês depois de conquistar o segundo título consecutivo do Challenge Tour, com os triunfos no Italian Challenge, em julho, e no Made in Esbjerg Challenge, em agosto, o profissional natural de Lisboa partiu para a última volta ao The Belfry do quinto lugar e chegou a liderar, mas um “bogey” no buraco 18 deitou por terra as aspirações de nova vitória.

Ricardo Melo Gouveia completou a última ronda com 67 pancadas, cinco abaixo do Par do campo, na sequência de sete “birdies” (uma abaixo) nos buracos 1, 4, 8, 10, 11, 12 e 13 e dois “bogeys” (uma acima) no 3 e 18, para terminar na terceira posição, empatado com o alemão Yannik Paul.

Ao contabilizar 271 pancadas (68+66+70+67), 17 abaixo do Par, Ricardo Melo Gouveia, número dois no “ranking” do Challenge Tour, ficou a apenas dois “shots” do vencedor, o chileno Hugo Leon, que totalizou 269 (65+66+69+69) e conquistou o seu primeiro troféu na segunda divisão do golfe europeu, enquanto o sul-africano Oliver Bekker Oliver ficou em segundo lugar, com 270.