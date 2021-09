Auriol Dongmo vence torneio na Polónia

A atleta portuguesa Auriol Dongmo, quarta classificada na prova do lançamento do peso nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, venceu este domingo a especialidade no meeting de Chorzow, na Polónia.

Dongmo efetuou o seu melhor lançamento a 19,32 metros, mais um centímetro do que o da norte-americana Maggie Ewen (19,31), enquanto a sueca Fanny Roos ficou num distante terceiro lugar, com a marca de 18,74.

No meeting de Chorzow competiram mais duas atletas portuguesas: Lorene Bazolo terminou em sétimo lugar na prova dos 100 metros, com o tempo de 11,56 segundos, e Cátia Azevedo foi oitava classificada nos 400 metros, com 52,96.