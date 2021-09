Voleibol. Itália é campeã europeia feminina

A Itália sagrou-se campeã europeia de voleibol feminino ao derrotar a anfitriã Sérvia por 3-1.

As sérvias até venceram o primeiro set (26-24), mas foram incapazes de suster a resposta das transalpinas nos parciais seguintes (25-22, 25-19 e 25-11), contrariando o desfecho de há um mês no jogo entre as duas seleções, nos quartos de final do torneio olímpico de Tóquio 2020, no qual o conjunto balcânico alcançou a medalha de bronze.

A Sérvia tinha vencido nas as duas edições anteriores. Já a Itália repete os títulos de 2007 e 2009 e chega ao terceiro triunfo.

Já a Turquia derrotou os Países Baixos, por 3-0, também em Belgrado, no encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares.