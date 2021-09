Seleção quer “continuar a melhorar”

O treinador adjunto da seleção portuguesa de futsal afirma que o principal objetivo é "continuar a melhorar" a equipa até ao Mundial 2021, que arranca em 12 de setembro, na Lituânia, e mostrou-se satisfeito com a preparação.

"Aquilo que planeámos tem sido cumprido rigorosamente. Vamos querer continuar a melhorar para chegarmos num bom momento de forma desportiva ao Mundial. Penso que as coisas têm corrido de uma forma bastante positiva e a evolução tem sido notória", afirmou José Luís Mendes, em declarações divulgadas no site oficial da Federação Portuguesa de Futebol.

No domingo, em Viseu, Portugal volta a defrontar o Paraguai, naquele que será o último encontro de preparação para o próximo Campeonato do Mundo, com a seleção nacional a ter estreia marcada frente à Tailândia, em 13 de setembro.

"Estes dois últimos testes com o Paraguai são jogos de verdadeiro Mundial. Ontem (sexta-feira), tivemos um jogo extremamente difícil, com um adversário muito competitivo, de qualidade elevada e que nos causou muitas dificuldades. Foi um jogo em que tivemos de ser extremamente competitivos. Foi um jogo à Mundial e para amanhã (domingo) esperamos um jogo dentro das mesmas características", referiu o membro da equipa técnica do selecionador Jorge Braz.

A equipa lusa concentrou-se em 8 de agosto em Rio Maior, onde cumpriu duas semanas de preparação e dois jogos (vitórias sobre o Japão, por 3-2, e sobre a Venezuela, por 2-1), e desde o dia 22 de agosto que está em Viseu, onde já disputou quatro partidas: Angola (4-3), Uzbequistão (1-3), Costa Rica (5-0) e Paraguai (2-1).

A segunda partida com os sul-americanos está agendada para as 19h00, no Pavilhão Cidade de Viseu.

Pauleta, que testou positivo à Covid-19, e Tiago Brito, em isolamento profilático, são baixas certas para o segundo duelo com Paraguai.

Os dois jogadores vão falhar a viagem em 9 de setembro para Lituânia, país organizador do Mundial, e juntam-se posteriormente à equipa liderada por Jorge Braz, devendo também falhar a estreia diante a Tailândia.

O Campeonato do Mundo vai decorrer de 12 de setembro a 3 de outubro, na Lituânia.