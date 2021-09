Luís Saraiva e Mariana Machado, campeões nacionais de estrada

Luís Saraiva, em masculinos, e Mariana Machado, em femininos, ambos do Braga, sagraram-se campeões nacionais de atletismo de estrada depois de vencerem as respetivas provas de 10 quilómetros, em Felgueiras.

Vice-campeão em 2020, Luís Saraiva concluiu a distância em 30.30 minutos e bateu por um segundo o companheiro de equipa Francisco Rodrigues. Filipe Vitorino, do Clube de Natação de Rio Maior, foi terceiro, a cinco segundos.

Já Mariana Machado, ainda Sub-23, também conquistou o primeiro título, ao fazer a prova em 35.12 minutos. Ana Mafalda Ferreira foi segunda, com 35.16, e Sara Moreira, terceira, com 35.31, ambas do Sporting.

Por equipas, os "leões" conquistaram os dois títulos.