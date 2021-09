Dries Devenyns renova pela Deceuninck

A Deceuninck-Quick Step acertou a renovação de contrato com Dries Devenyns, por mais uma temporada. O ciclista belga, de 38 anos, é um dos gregários da "alcateia" e um dos mais experientes.

"Ele sabe quais são os princípios da equipa. Ele sobe bem e pode ditar o ritmo na frente do pelotão, assegurando que os líderes estão bem. Está sempre onde é preciso estar", diz o diretor da Deceuninck, Patrick Lefevere, em declarações publicadas no site da equipa.

Devenyns, por seu lado, manifesta felicidade por continuar a fazer o que adora. "Veremos o que o futuro me traz, mas por agora só estou centrado em aproveitar o próximo ano com esta equipa incrível", afirma o ciclista belga, que vai cumprir a 11.ª época com a Deceuninck-Quick Step, equipa em que foi companheiro de João Almeida nos últimos dois anos.

O ciclista português estará na UAE-Emirates na próxima temporada.