A norte-americana Sloane Stephens garantiu presença na terceira ronda do US Open, esta quinta-feira, ao derrotar Coco Gauff em dois "sets".

A campeã de 2017 do torneio norte-americano do Grand Slam, atual número 66 do mundo, derrotou a compatriota, 23.º classificada do "ranking" WTA com apenas 17 anos, por 6-4 e 6-2.

Stephens aguarda, agora, pela vencedora do duelo entre a alemã Angelique Kerber, 17.ª WTA, e a ucraniana Anhelina Kalinina, 76.ª.