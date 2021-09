Ricardinho estará "nas melhores condições" no Mundial de futsal

Ricardinho garantiu, esta quinta-feira, que chegará nas "melhores condições físicas" ao Mundial de futsal, depois da grave lesão sofrida.

A competição realiza-se entre 12 de setembro e 3 de outubro, na Lituânia. O capitão da seleção nacional admite que "para ser perfeito deveria ter havido quatro ou cinco jogos de Liga e depois, sim, haver um estágio", contudo, sublinha que, dentro do que consegue controlar, sente-se "bem"".



"Não tenho tido nenhuma dor, nenhuma recaída. Sinto alguma falta de confiança, que faz parte e é normal. Sinto a confiança do grupo e a proteção deles também. O trabalho do 'staff' do departamento médico tem sido fantástico", afirmou o internacional português, de 35 anos, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.