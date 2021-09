Miguel Ángel López vence primeira etapa para a Movistar. Roglic consolida vermelha

Miguel Ángel López foi a grande figura da etapa rainha da Volta a Espanha, a 18.ª com chegada em alto, no Gamoniteiru. O colombiano da Movistar cortou a meta com 14 segundos de vantagem sobre o segundo, o líder da geral Primoz Roglic.

Na terceira posição chegou Enric Mas, companheiro de equipa de Miguel Ángel López, a 20 segundos do vencedor.

O trio que chegou na frente é o trio que está no pódio. Roglic alargou a diferença para Mas, segundo da geral, para 2'30 minutos. Miguel Ángel López está no terceiro posto, a 2'53.

O esloveno da Jumbo-Visma consolida a camisola vermelha e prepara-se para reclamar o terceiro triunfo consecutivo na Vuelta, que termina no domingo.

Esta sexta-feira corre-se a 19.ª etapa, entre Tapia e Monforte de Lemos. Tirada com três contagens de montanha - duas de segunda e uma de terceira categoria -, mas sem grande dificuldades.