Olímpica Raquel Queirós na lista de inscritas da Volta a Portugal feminina

A atleta olímpica Raquel Queirós está na lista de inscritas da Volta a Portugal feminina, que sai para a estrada na quinta-feira em Lisboa, em representação da BTT Matosinhos-Velo Performance/JS Canpinense.

Queirós, 27.ª classificada na prova de “cross country” olímpico de Tóquio 2020, vai correr a edição inaugural da Volta a Portugal para o pelotão feminino, numa inclusão de última hora.

A prova arranca na quinta-feira de Almada, no distrito de Lisboa, e termina no domingo, com quatro etapas para um pelotão de 14 equipas, entre formações portuguesas, espanholas e britânicas.

Ao todo, são 85 ciclistas, de nove nacionalidades diferentes, com o dorsal número um a pertencer à veterana Celina Carpinteiro (5Quinas-Albufeira-CDASJ), antiga campeã nacional em várias vertentes.