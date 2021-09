Djokovic vence primeiro obstáculo no US Open

Novak Djokovic está na 2.ª ronda do Open dos Estados Unidos em ténis, depois de bater o dinamarquês Holder Rune, na primeira eliminatória.

Rune (145), vindo do "qualifying", ainda chegou a dar resposta ao número um do mundo no segundo set, com vitória por 6-7, mas acusou problemas físicos que o limitaram nas partidas seguintes.

Enquanto o dinamarquês se contorcia em dores, devido a cãibras, Djokovic consolidava o seu jogo para conquistar a vitória. O sérvio fechou o encontro com os parciais de 6-1, 6-7, 6-2 e 6-1.

Depois de ter conquistado o Open da Austrália, Roland Garros e Wimbledon, o sérvio joga para atingir o pleno nos torneios do Grand Slam. Desde 1969 que nenhum tenista consegue tal proeza. O último foi Rod Laver.

Na 2.ª ronda, Djokovic defronta o holandês Tallon Griekspoor, 121 do "ranking" mundial.

Nota ainda, no quadro masculino, para Alexander Zverev (4) que segue em frente para a 2.ª ronda, depois de bater o norte-americano Sam Querrey.