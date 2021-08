Hélder Mestre e Luís Costa garantem mais dois diplomas para Portugal

Hélder Mestre e Luís Costa conquistaram mais dois diplomas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, aumentando para oito o número de certificados já assegurados por Portugal.

Luís Costa terminou na sétima posição a prova de contrarrelógio H5. O ciclista, que compete numa handbike, concluiu os 24 quilómetros da prova, feitos em três voltas ao Autódromo Internacional de Fuji, em 42.42,18 minutos.

O holandês Mitch Valize, que cronometrou 38.12,94, sagrou-se campeão paralímpico, partilhando o pódio com o francês Loic Vergnaud (39.15,16) e com o irlandês Gary O’Reilly (39.36,36), medalhas de prata e bronze, respetivamente.

No contrarrelógio individual da classe C2, Telmo Pinão foi 11.º com o tempo de 41.56,90 minutos, no conjunto das três voltas, de oito quilómetros cada, ao autódromo de Fuji.

O australiano Darren Hicks conquistou a medalha de ouro, com 34.39,78, tendo o belga Ewoud Vromant (36.11,79), arrecadado a prata, e o francês Alexandre Leaute (37.07,16) o bronze.

Hélder Mestre com a melhor marca da época

No Estádio Olímpico de Tóquio, Hélder Mestre, que ficou tetraplégico devido a um acidente de viação, cronometrou 42,75 segundos, a sua melhor marca da época, mas ficou aquém do recorde nacional (41,17), que lhe pertence, nos 200 metros T51 (deficiência motora).