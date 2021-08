Benfica com caso de Covid no plantel de andebol

O Benfica confirma que o guarda-redes Sergey Hernández, da equipa de andebol, testou positivo à Covid-19.

O espanhol está em isolamento e não segue com a equipa para a Suíça onde os encarnados vão defrontar, este sábado, o HC Kriens-Luzer, para a Liga Europeia da modalidade.

“O atleta mantém bom estado clínico, apresentando apenas sintomas ligeiros da doença. Foi colocado em isolamento domiciliário pelo departamento médico do clube em colaboração com a delegação de saúde, estando em permanente contacto com o médico da equipa”, referem as águias em comunicado.