Telmo Pinão conquista primeiro diploma paralímpico para Portugal

O ciclista português Telmo Pinão estabeleceu um novo recorde nacional dos 3.000 metros de perseguição individual C2, durante os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020. Terminou na nona posição, mas conseguiu o primeiro diploma para Portugal após uma desqualificação.

O campeão do mundo Ewoud Vromant, da Bélgica, foi desclassificado já após o término da prova por irregularidades na bicicleta.

No Velódromo de Izu, o atleta luso que não tem parte da perna esquerda, terminou a prova com o tempo de 4.03,192 minutos, retirando mais de quatro segundo ao anterior máximo nacional (4.07,911).

Telmo Pinão, que vai ainda competir em duas provas de ciclismo de estrada, terminou a prova, que contou com 11 atletas, na nona posição.

Pinão, que entra para a história como o primeiro português a competir na variante de pista em Jogos Paralímpicos, ficou a mais de 15 segundos do oitavo classificado, o checo Ivo Koblassa 3.48,914.

Portugal prossegue a sua participação nos jogos na sexta-feira, 27 de agosto, com as provas de natação de 100m costas S8 de Diogo Cancela (9h0 PT), 50m livres S11 de Marco Maneses (9h29 PT) e a estreia da Equestre, vertente de Paradressage, no teste individual grau I de Ana Mota Veiga (8h00 PT).