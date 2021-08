Portugal com triunfo difícil contra Angola

A seleção portuguesa de futsal venceu Angola, por 4-3, em Viseu, no terceiro jogo de preparação para o Campeonato do Mundo de 2021, na Lituânia.

André Coelho, Tiago Brito, Bruno Coelho e Erick Mendonça marcaram para Portugal. Já Guga, Jô e Kaluanda fizeram golos da seleção angolana.

Um triunfo suado da equipa das quinas, frente a uma seleção angolana que vai fazer a sua estreia em Mundiais e que, em especial na segunda parte, discutiu o resultado e criou muitas dificuldades ao cinco "luso", em particular fruto da capacidade individual de Guga e Jô.

Portugal volta a jogar esta sexta-feira, frente ao Uzbequistão, em jogo marcado para as 19h00, de novo no Pavilhão Cidade de Viseu.

No domingo, o adversário será a Costa Rica e a 3 e 5 de agosto há duplo confronto com o Paraguai, todas seleções que vão marcar presença no campeonato do Mundo de futsal.