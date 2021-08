Paralímpicos. Diogo Cancela bate recorde nacional dos 100 metros bruços SB8

Diogo Cancela alcançou, esta quinta-feira, um novo recorde nacional dos 100 metros bruços SB8.

O português, que não tem o braço direito, marcou 1.19,30 minutos nas eliminatórios dos Jogos Paralímpicos, em Tóquio, mas o tempo foi insuficiente para garantir a sua presença na final.

A última marca nacional de 1.21,35 minutos, que também pertencia ao nadador do Clube Náutico de Miranda do Douro desde abril de 2019, foi melhorada com o seu 12º tempo nas eliminatórias desta quinta-feira.

Cancela ficou a 10,84 segundos do risso Andrei Kalina, recordista mundial da distância e que vai para a final com o melhor tempo da qualificação – 1.08,46.

Diogo Cancela ainda vai participar em mais três provas desta edição dos Jogos Paralímpicos.