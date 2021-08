Gastão Elias perto do quadro principal no Open dos EUA

O português Gastão Elias deu esta quinta-feira um passo importante rumo ao quadro principal do Open dos Estados Unidos, último major da temporada, após bater o norte-americano Ulises Blanch na penúltima ronda da fase de qualificação.

Com uma exibição sólida, o jogador natural da Lourinhã, 233.º no ranking mundial, garantiu o passe para a última jornada do qualifying com um triunfo diante do jovem da casa, 252.º classificado na hierarquia ATP, em dois sets, pelos parciais de 6-4 e 6-3.

De regresso aos torneios do Grand Slam, desde a última presença em Wimbledon, em 2018, o representante nacional, de 30 anos, aproveitou os três set points que dispôs para fechar favoravelmente, no décimo jogo, o parcial inaugural.

Apesar de ter enfrentado um ponto de break no primeiro jogo do segundo parcial, Gastão Elias reagiu bem e, no quarto jogo, passou para a frente do marcador (3-1), segurando a vantagem até selar a vitória ao fim de 1h26.

Uma vez ultrapassado o norte-americano de 23 anos, o único sobrevivente português na fase de qualificação do major (após as eliminações de Pedro Sousa, João Sousa, Frederico Silva e João Domingues), vai defrontar, no encontro de acesso ao quadro principal, o eslovaco e 18.º cabeça de série Alex Molcan (138.º ATP).