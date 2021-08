Tóquio 2020. Paralímpicos portugueses prontos para “as melhores prestações”

Arrancam, nesta terça-feira, os Jogos Paralímpicos de Tóquio e a comitiva portuguesa está preparada, garante à Renascença a chefe da missão portuguesa.

“A preparação no caminho para a competição tem estado a decorrer de forma favorável. Os nossos atletas tiraram muito proveito dos estágios de aclimatação – alguns deles ainda estão nessa fase, ainda não transitaram para a aldeia – e queremos acreditar que os atletas se encontram no seu pico de forma”, afirma.

Leila Marques acredita, pois, no desempenho dos atletas portugueses em todas as modalidades em que vão participar. “Temos uma boa história em todas as modalidades em que estamos presentes. Temos hoje modalidades de estreia, mas com bons indicadores ao longo deste ciclo, apesar de um último ano e meio mais condicionado. Queremos acreditar que todos eles são capazes de obter as suas melhores prestações nestes jogos”.

A chefe da missão portuguesa considera também que, quanto maior for a divulgação dos resultados destes atletas, nesta e noutras provas, será possível dar a conhecer tanto o nível dos atletas como o movimento paralímpico.

“O Comité Paralímpico Portugal tem tido um especial cuidado no que diz respeito à comunicação e na articulação com os media em Portugal no sentido de divulgar ao máximo o resultado dos nossos atletas, quer em competições nacionais, campeonatos do mundo, na Europa e neste caso nos Jogos Paralímpicos em Tóquio 2020. Consideramos que é fundamental que quanto mais conseguirmos fazer chegar a Portugal, transmitido quer nas redes sociais quer em televisão quer em rádio, é dessa forma que vamos conseguir dar a conhecer o que é o movimento paralímpico, dar a conhecer o nível dos nossos atletas, a história passada do movimento em Portugal e é assim que vamos captar cada vez mais fãs para o nosso movimento e dessa forma também conseguir captar mais apoios e encontrar mais e melhores soluções para que os nossos atletas continuem a ter sucesso de futuro”, afirma a antiga nadadora.