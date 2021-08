Portugal está fora do Mundial de futebol de praia

A seleção nacional de futebol de praia está fora do Mundial, depois de perder contra o Uruguai por 7-6, no último e decisivo jogo da fase de grupos.

Portugal era o campeão em título e não vai além da presença nos grupos. Leo Martins foi a figura da seleção nacional ao marcar cinco golos, mas não foi suficiente. Von fez o outro golo português.

A equipa portuguesa termina o grupo no terceiro lugar, com uma vitória frente ao Omã, na estreia, e derrotas com o Uruguai e Senegal. A seleção portuguesa tinha vencido o Mundial em 2019, no Paraguai, contra a Itália na final.