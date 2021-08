Tiago Brito. “Estamos no caminho certo”

O ala Tiago Brito acredita que a seleção de futsal está no caminho certo na preparação para o Mundial.

“Estamos a meio da nossa preparação. Agora vamos ter um maior volume de jogo, mas julgo que estamos no caminho certo e a preparar-nos para chegarmos na máxima força ao dia 13 de setembro [primeiro jogo de Portugal no Mundial]”, disse o novo jogador do Sp. Braga.

A equipa das quinas iniciou a terceira semana de trabalhos e já realizou dois jogos de preparação, ambos contra adversários que também vão estar na fase final.

Os jogos contra Japão e Venezuela “foram dois excelentes testes. São equipas um pouco semelhantes na forma de defender”.

Agora, estão previstos mais três encontros: Angola, Uzbequistão e Costa Rica.

“Esta semana temos pela frente equipas um pouco diferentes, o que vai ser ótimo porque no Mundial também vamos defrontar equipas com diferentes estilos de jogo e iremos ter de nos adaptar bem a essas situações. Por isso, vamos ter três excelentes testes e boas provas que iremos ter pela frente para podermos consolidar ainda melhor todo o trabalho que tem sido desenvolvido até agora”, acrescentou.

Tiago Brito soma 87 internacionalizações e 22 golos.

“Não estou preocupado com o número de golos ou de internacionalizações. Estou muito focado no objetivo coletivo da equipa e acho que tem sido, também, o grande mérito que este grupo tem tido nos últimos anos – tem sempre colocado o objetivo coletivo à frente do individual e os resultados falam por si”.

O jogador acredita que a Seleção está mais forte, com a incorporação de vários jovens ao plantel.

“Em relação ao Europeu [que Portugal venceu], não tínhamos esta juventude do Zicky, do Paçó, do Afonso. Essa boa irresponsabilidade que eles vão dar ao nosso jogo, faz com que nós possamos ter um ‘upgrade’ e uma evolução nesse aspeto. Quando eles tiverem em campo, os nossos adversários não vão estar muito por dentro do que é que eles poderão dar ao jogo. Vêm acrescentar muito isso”, explica.