Aryna Sabalenka subiu ao segundo lugar do "ranking" WTA, trocando de posição com Naomi Osaka, que cai para o terceiro posto.

A tenista bielorrrusa, antiga número um de pares (atualmente na quinta posição), atinge a melhor classificação da carreira em singulares.

Na frente continua Ashleigh Barty, com liderança folgada sobre a concorrência. A melhor tenista portuguesa é Francisca Jorge, no lugar 409. Inês Murta está na posição 720 e Matilde Jorge no 885.º posto.