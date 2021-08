Pedro Sousa mantém estatuto de melhor tenista português

Pedro Sousa subiu quatro lugares e mantém o estatuto de melhor tenista português da atualidade, na posição 128 do "ranking" mundial. João Sousa preserva o lugar da semana anterior (149). O número três nacional é Frederico Ferreira Silva, no lugar 180.

No topo da classificação nota para a descida de Rafa Nadal para o quinto posto. O espanhol não volta a competir em 2021, devido a lesão, e foi ultrapassado por Alexander Zverev. No pódio tudo na mesma, com Djokovic na frente de Medvedev e Tsitsipas.