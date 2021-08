Bê Martins e o Uruguai. “Não podemos falhar”

Bê Martins espera que a seleção de futebol de praia consiga “fazer o [seu] jogo e impor o [seu] ritmo” contra o Uruguai, na terceira jornada da fase de grupos.

“Vamos em busca da vitória, agora já não podemos falhar", acrescentou o jogador.

O Uruguai "é uma equipa tipicamente sul americana, com muita vontade, muita raça e luta. Não são tão fortes fisicamente como Omã e Senegal, mas têm mais técnica”, explicou.

Bê Martins lembrou a derrota contra o Senegal, na segunda jornada, mas lembrou Mundiais passados para desvalorizar o resultado.

“Temos na memória os outros Mundiais que vencemos e em que tivemos derrotas nas fases de grupo. Isso fortaleceu-nos e acredito que desta fez vá acontecer o mesmo para continuarmos na nossa caminhada. Relembro que em 2015 perdemos com o Senegal, em 2019 também fomos derrotados no segundo jogo do grupo. Aí conseguimos manter o foco para sermos campeões", disse.

A equipa das quinas está com algumas dificuldades: Jordan e Rui Coimbra, habituais convocados, ficaram fora do Mundial, já durante a competição o capitão Belchior teve lesão grave, André Lourenço lesionou-se na primeira partida e o guarda-redes Elinton Andrade viu cartão vermelho.

Apesar disso, Bê Martins acredita na qualidade do grupo de trabalho: "Estamos a falar de jogadores que são de classe mundial, todos eles. Fazem falta, mas também temos jogadores que estão a dar conta do recado e a suprir essas ausências. Acredito que, mesmo com essas ausências, nós temos a capacidade de conquistar o nosso objetivo".

Portugal defronta o Uruguai esta terça-feira (17h00) e só a vitória interessa para seguir em frente no Mundial.