Covid-19: Quase 90% dos participantes nos Paralímpicos estão vacinados

Pelo menos 88% dos participantes nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 estão vacinados contra a Covid-19, anunciaram este sábado os organizadores, durante uma conferência de imprensa em que anteciparam alterações às medidas para prevenir a transmissão do vírus.

"Tivemos de implementar medidas específicas", devido às "necessidades dos atletas e à situação" no Japão, onde as infeções estão em níveis recorde, disse o chefe de operações dos Jogos, Hide Nakamura, citado pela agência Efe.

O responsável informou que estão a ser consideradas medidas mais rigorosas, especialmente para os participantes que residem no Japão, que constituem a maioria dos casos detetados, tanto durante os Jogos Olímpicos Tóquio2020, que terminaram em 08 de agosto, como no período que antecede os Paralímpicos, com arranque previsto para 24 de agosto.

Os organizadores, que esperam anunciar mudanças antes do arranque dos Jogos, não precisaram quais serão as novas medidas, mas anteciparam que poderá haver alterações na frequência de testes, atualmente diária para os atletas e os seus próximos e de quatro em quatro dias para os restantes.