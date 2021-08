Nadal não joga mais este ano

Rafael Nadal revelou, esta sexta-feira, que terminou a temporada 2021, por "sofrer muito mais do que deveria", face a uma lesão num pé, que o impedirá de participar no US Open, quarto e último "Grand Slam" da temporada.

“Olá a todos. Quero informar que infelizmente terei de encerrar a temporada de 2021. Honestamente, há um ano ando a sofrer muito mais do que deveria com o meu pé e preciso de um tempo. Depois de ter discutido com a equipa e família, esta decisão foi tomada e creio que é o caminho a seguir para tentar recuperar bem”, começou por dizer o número quatro do "ranking" ATP, na rede social Instagram.