Voleibol. Portugal perde teste com Espanha

A seleção portuguesa de voleibol foi derrotada pela Espanha por 3-2, no primeiro de dois encontros com os espanhóis, de preparação para a fase final do Campeonato da Europa 2021.

No Pavilhão de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo, o conjunto liderado por Hugo Silva entrou no encontro a vencer por 25-18, mas no segundo (25-23) e terceiro (25-23) parciais permitiu aos espanhóis a reviravolta no marcador.

Os lusos viriam a vencer o quarto “set”, por 27-25, forçando o “tie-break”, no qual a Espanha acabou por ser melhor com um 15-12 a seu favor.

No Euro 2021, que se disputa entre 1 e 19 de setembro, na Polónia, República Checa, Finlândia e Estónia, Portugal está inserido no grupo A, juntamente com as seleções da Bélgica, Sérvia, campeã em título, Ucrânia, Grécia e os anfitriões polacos, primeiros adversários dos lusos, no dia 2, em Cracóvia.

Na sexta-feira, a partir das 10h00, a seleção portuguesa volta a medir forças com os espanhóis, de novo no pavilhão de Santa Maria Maior, em Viana do Castelo.

Em 27 e 28 de agosto, estão previstos outros dois embates de preparação com a Eslováquia, em Nitra.