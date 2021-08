Primeira Volta a Portugal feminina corre-se em setembro

A primeira Volta a Portugal feminina de ciclismo vai realizar-se de 2 a 5 de setembro. O anúncio foi feito, esta quinta-feira, pela Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).

No total, as cerca de 100 ciclistas vão percorrer 259,3 quilómetros.

As equipas vão ser apresentadas a 2 de setembro, no Marquês do Pombal, em Lisboa, seguindo em desfile até ao Cais do Sodré, onde apanharam um barco para Cacilhas, à semelhança do que aconteceu na primeira Volta a Portugal masculina.

A primeira etapa é de Cacilhas até Setúbal, na distância de 81,5 quilómetros.

A segunda etapa vai ligar Mafra a Loures, num percurso de 72 quilómetros.

A terceira é um contrarrelógio individual de 11,1 quilómetros, em Vila Franca de Xira.

Já a quarta e última etapa liga Caldas da Rainha e Lisboa, com um total de 94,7 quilómetros.

O presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, já disse que "a Volta a Portugal Feminina será uma motivação para as mais jovens ciclistas prosseguirem as suas pedaladas de desenvolvimento desportivo, tendo como horizonte uma carreira entre a elite”.

“Será também uma forma de atrair novas praticantes de competição, dado o enorme poder de atração e simpatia popular gerado pela marca Volta a Portugal", acrescentou.