Mário Narciso. “Aquilo que mais queremos é entrar com vitória”

O selecionador de futebol de praia confirma “alguma ansiedade positiva” na véspera de iniciar o campeonato do mundo na Rússia.

"Sente-se alguma ansiedade positiva por parte dos nossos jogadores, como é natural. Treinar é uma coisa e jogar é outra, os jogadores querem é competir. Estão desejosos de entrar em ação e com muita vontade de entrar da melhor forma", refere Mário Narciso.

O técnico nacional não tem dúvidas: “Para nos podermos classificar para a fase seguinte é preciso ganhar jogos. São só três nesta fase e é importante entrarmos a ganhar. Aquilo que mais queremos é entrar já com uma vitória".

A equipa das quinas, campeã mundial em título, estreia-se contra Omã, esta sexta-feira.

Narciso faz a radiografia do primeiro adversário: "Omã não é apenas um adversário aguerrido, tem processos bastante bem definidos, jogadores que jogam há muito tempo juntos. Têm mecanismos que já detetámos e que são muito interessantes. Precisamos ter cuidado não só com a parte física do jogo, mas também com a questão técnica deles, não são toscos nenhuns".

Olhando para a competição no global, Mário Narciso garante que “o objetivo é a revalidação do título”.

“Mas isso não significa que sejamos os únicos candidatos. Brasil e Rússia são adversários muito fortes, Espanha também tem qualidade. Portugal está incluído no lote de candidatos", referiu.

Portugal defronta Omã nesta sexta-feira (17h00). Segue-se o Senegal no domingo (18h30). Fecha o Grupo D ao defrontar o Uruguai, a 24 de agosto (17h00). Os dois primeiros classificados de cada agrupamento apuram-se para os quartos de final do Mundial, que se disputam a 26 de agosto.