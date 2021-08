O tenista Gastão Elias perdeu nos quartos de final do “challenger” de Verona contra o sérvio Nino Serdarusic por 6-4, 3-6 e 0-6.

O português, número 241 do “ranking” ATP, ainda venceu o primeiro set, mas acabou por perder ao fim de 2h02 de jogo diante do número 304 do mundo.

Agora, Serdarusic vai defrontar o vencedor do encontro entre o britânico Jay Clarke e o cazaque Dmitry Popko.