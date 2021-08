Fábio Cecílio. A seleção “está a crescer” na preparação para o Mundial

O universal Fábio Cecílio considera que a seleção de futsal “está a crescer” na preparação para o Mundial.

“A equipa está a crescer e ainda temos um longo percurso para crescer durante este mês e meio que falta. Espero que a equipa cresça mais para termos resultados positivos”, referiu.

O novo jogador do Sp. Braga, de 28 anos, lembra que “há grandes seleções, que não podemos facilitar e que ao único deslize podemos cair”.

“No entanto, continuo a dizer que o mais importante somos nós e que temos de nos continuar a preocupar com o nosso trabalho para conquistarmos os nossos objetivos”, acrescentou.

A equipa tem vários estreantes no Mundial e Cecílio deixa conselhos aos mais novos.

“Cabe-lhes aproveitar ao máximo, porque esta é uma competição que não há todos os anos e acho que temos de desfrutar do momento. Têm muita qualidade e podem acrescentar muito, com as suas qualidades técnicas e também mentais. Acabam por ser muito competitivos e a Seleção cresce com isso, porque essa competitividade transmite-se de uns para os outros”, referiu.

A equipa das quinas venceu o Japão, por 3-2, no primeiro jogo de preparação para o campeonato do mundo. Na sexta-feira defronta a Venezuela.

O Campeonato do Mundo Lituânia 2021 disputa-se entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro.