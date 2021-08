Lesão impede Thiem de defender título do US Open

O tenista austríaco Dominic Thiem vai falhar a defesa do título no Open dos Estados Unidos, quarto e último torneio do 'Grand Slam' da temporada, devido a lesão.

"Tenho de tomar a decisão de estar ausente do US Open e pôr fim à minha temporada de 2021, o meu pulso está novamente mal", disse Thiem, número seis mundial, num vídeo publicado na rede social Instagram.

Thiem, que derrotou o alemão Alexander Zverev na final de 2020, está afastado da competição desde junho, quando se lesionou no pulso no torneio de Maiorca.

A lesão já o tinha obrigado a falhar a presença em Wimbledon e nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

"Foi uma decisão difícil de tomar, mas sei que é o que tenho de fazer. Tenho uma carreira grande pela frente e é importante não correr riscos nem forçar o meu regresso", assumiu.