Futsal. Portugal com jogo de “grau de dificuldade elevadíssimo”

A seleção de futsal prepara o Mundial na Lituânia e esta quarta-feira vai ter um jogo treino “difícil” contra o Japão.

José Luís Mendes, adjunto do selecionador Jorge Braz, considera que este “vai ser um jogo que, temos a certeza, vai ser de um grau de dificuldade elevadíssimo - com uma excelente seleção, quer do ponto de vista coletivo, quer individual. Vai ser um momento de elevada exigência ao nível da preparação”.

O técnico acrescenta que a equipa das quinas está, ainda, “numa fase ainda algo inicial, após uma semana e meia de treinos, e vamos procurar por já em prática algumas das coisas que treinámos, com um objetivo claro: disputarmos o jogo e queremos ganhar, pois isso faz sempre parte do nosso ADN”.

O Campeonato do Mundo Lituânia 2021 disputa-se entre 12 de setembro e 3 de outubro.