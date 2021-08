Fábio Costa. “Matreirice, confiança e atitude”, os segredos de Portugal

O Mundial de futebol de praia começa para Portugal na próxima sexta-feira. O ala Fábio Costa não esconde alguma ansiedade pela aproximação do início da competição.

"É um sonho tornado realidade, qualquer jogador sonha em chegar a este patamar e estar a viver isto com este grupo de jogadores é muito bom", referiu.

Segundo o jogador do Sp. Braga, a equipa portuguesa está focada no objetivo de conquistar a competição.

“Foi uma época com muitos jogos e sinto que estamos preparados. Vimos com o objetivo de revalidar o título, não vamos estar a esconder nada. Uma seleção como a nossa tem de lutar por todas as competições", acrescenta.

Questionado sobre os principais segredos para se ter sucesso em jogos de exigência máxima, Fábio Costa foi claro na resposta: "Diria matreirice, até um certo ponto, confiança e atitude, acima de tudo. Sem atitude não se consegue ganhar jogos", acrescentou.

Inserido no Grupo D, Portugal vai iniciar o Campeonato do Mundo frente a Omã na próxima sexta-feira, seguindo-se o Senegal, dois dias depois. A equipa das quinas fecha a fase de grupos ao defrontar o Uruguai, a 24 de agosto.