Portugal vai estar “ao melhor nível na sexta-feira”

A seleção de futebol de praia já está em Moscovo a preparar o Mundial e já treinou, esta segunda-feira, no Centro de Treinos do Dynamo.

Antes do treino, falou o estreante Rodrigo Pinhal.

"É um sonho tornado realidade. Todos os jogadores gostam de jogar as grandes competições e estar num Campeonato do Mundo é uma sensação incrível. Todos estamos à espera do primeiro jogo, queremos entrar da melhor forma na prova e estamos ansiosos pelo apito do árbitro para disputar o primeiro jogo”.

O jogador, de 23 anos, acredita que a equipa das quinas vai estrar “ao melhor nível na sexta-feira”.

“Os detalhes fazem a diferença nestes jogos. O futebol de praia é decidido nos pormenores e isso faz com que sejamos uma das melhores seleções do Mundo. Encaramos tudo como se se tratasse do último lance. Faz toda a diferença no resultado final”.

Portugal está no Grupo D e vai defrontar Omã na sexta-feira, seguindo-se o Senegal, dois dias depois e o Uruguai, a 24 de agosto.