Futsal. Erick com “foco” no Mundial

O internacional português Erick Mendonça prepara-se para disputar a sua primeira fase final num Mundial de futsal e, em estágio com a Seleção, diz que a equipa tem feito tudo para estar preparada.

"Tem sido uma semana dura. Obviamente que sabemos que não é aqui que temos de nos preocupar - estamos a preparar-nos, mas o foco é lá mais para frente. Estes jogos de preparação são para isso mesmo, para nos prepararmos", disse o jogador à assessoria de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A seleção de futsal iniciou esta segunda-feira em Rio Maior a segunda semana do estágio de preparação para o Mundial da Lituânia, na qual já terá dois jogos particulares, diante do Japão, na quarta-feira, e da Venezuela, na sexta-feira, ambos às 19h00.

"É uma seleção [Japão] com qualidade. Tem jogadores que nós conhecemos - alguns que conhecemos muito bem, pois já jogaram e jogam no nosso campeonato. É uma seleção que já está a trabalhar há três semanas", analisou Erick, admitindo que os nipónicos possam, nesta fase, estar mais bem preparados.

Para o jogador do Sporting, o mais importante é que para a semana a equipa das quinas estará ainda melhor, sempre com o Mundial como grande objetivo.

"Acredito que possam vir, eventualmente, mais bem preparados que nós, mas, volto a frisar, foi uma semana de preparação que fizemos. Vamos para a segunda e, certamente, se esta semana estamos melhores, para a semana vamos estar ainda melhores, para chegarmos ao Mundial como nós queremos", considerou.

A seleção trabalha em Rio Maior até 21 de agosto e, em Viseu, de 22 de agosto a 5 de setembro, em estágios que incluem sete jogos, frente a Japão, Venezuela, Angola, Uzbequistão, Costa Rica e Paraguai (duas vezes).

No próximo Campeonato do Mundo, Portugal integra o grupo C, defrontando a Tailândia em 13 de setembro, Ilhas Salomão em 16 e Marrocos em 19, com os dois primeiros jogos agendados para Kaunas, e o último em Klaipeda.