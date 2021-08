Federação faz balanço positivo da Volta a Portugal. "Duas grandes equipas e emoção até ao final"

Delmino Pereira, presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, faz um balanço muito positivo da Volta a Portugal, quer desportivamente como na logística da organização. Em declarações a Bola Branca, o dirigente destaca a prestação da W52-FC Porto e da Efapel, que disputaram a conquista até ao último quilómetro.



"Foi muito bem disputada, tivemos duas grandes equipas e um conjunto de terceiros protagonistas, que deram o seu contributo. Foi emoção até ao fim, uma diferença de 10 segundos é uma demonstração da emoção até ao fim", diz.

O ciclista Amaro Antunes, da W52-FC Porto venceu a Volta a Portugal em bicicleta. A última etapa ficou marcada pela queda de Mauricio Moreira (Efapel), o principal adversário do ciclista da W52-FC Porto. O uruguaio estava a fazer os melhores tempos intercalares, mas a queda condicionou a parte final da prova em Viseu.

Fora da estrada, Delmino Pereira destaca boa organização da prova, que foi bem recebida pelo público, apesar das restrições causadas pela pandemia.

"Estamos muito satisfeitos com a Volta, foi uma Volta com muito sucesso, muito bem acolhido pelas pessoas e por Portugal, foi muito bem disputada e com muita emoção. Um belo espetáculo numa altura em que o país precisa de ânimo e cor. Organizamos um evento ao nível da tradicional Volta, no mês de férias dos portugueses. Correu bem, apesar das fortes restrições sanitárias. Foi um evento equilibrado, mas com grande sucesso", atira.



João Almeida, "um grande voltista".

O fim-de-semana ficou ainda marcado pela conquista de João Almeida da Volta à Polónia, a sua primeira vitória no WorldTour. Delmino Pereira destaca o potencial do jovem ciclista, que está a atrair mais jovens para a modalidade.

"É um grande voltista, no Giro também fez um lugar notável, ficou em sexto. Tem vindo a afirmar-se pela regularidade e grande qualidade que tem como voltista, é cada vez mais notório. Faz boas etapas duras de montanha e é excelente contrarrelógio. Tem arrastado muitos outros jovens, são os campeões que fazem a modalidade crescer", termina.