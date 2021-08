Volta a Portugal. Uma edição "espetacular" convenceu Marque a continuar

A 82.ª Volta a Portugal convenceu Alejandro Marque a continuar mais uma temporada no pelotão, com o galego do Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel a repensar a decisão de abandonar o ciclismo após estar na discussão de uma edição “espetacular”.

“Vinha para aqui e não queria tomar essa decisão nem antes, nem depois, queria ver como me sentia, se ia acabar com vontade ou não. Realmente, está a ser uma Volta espetacular para mim. Com 39 anos, estar aí na luta e na discussão, fez-me repensar e é possível que vá estar também em 2022 no pelotão”, revelou à agência Lusa.

O vencedor da Volta de 2013 e quinto classificado na edição que hoje acaba com um contrarrelógio em Viseu gosta demasiado do ciclismo para se afastar, embora reconheça que a modalidade que tanto ama chegue a ser stressante.

“Nestes dias, já estou a desejar que isto termine. Tenho perdido muitos aspetos da família, tenho dois filhos, praticamente não sei o que é ir à praia com eles. É complicado. Isso faz-te pensar um bocado. Mas estou contente, a minha família sempre me apoiou, a minha mulher. Isto [de ser ciclista], para mim, é algo que não me custa, não me custa sair para treinar todos os dias, ser profissional, ter cuidados com a alimentação no dia a dia”, confessou.

A idade pode não influenciar no desempenho na estrada, mas começa a pesar noutros aspetos, com ‘Alex’ a admitir, em jeito de brincadeira, sentir-se “deslocado” no autocarro da equipa.