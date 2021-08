Amaro Antunes conquista Volta a Portugal

O ciclista Amaro Antunes, da W52-FC Porto vence a Volta a Portugal em bicicleta.

A última etapa ficou marcada pela queda de Mauricio Moreira (Efapel), o principal adversário do ciclista da W52-FC Porto. O uruguaio estava a fazer os melhores tempos intercalares, mas a queda condicionou a parte final da prova em Viseu.

O contrarrelógio final, de 20 quilómetros, foi ganho por Rafael Reis (Efapel), com Mauricio Moreira em segundo, e Amaro Antunes a fechar em quarto.

Na classificação geral, Amaro Antunes, que partiu com 42 segundos de avanço para Moreira, terminou com 10 segundos de vantagem. No pódio ficou também Alejandro Marque (Tavira).

Esta é a segunda vitória do ciclista algarvio na prova rainha, depois de ter ganho a Edição Especial em 2020.

