Nuno Resende é o novo treinador de hóquei em patins do Benfica

O técnico Nuno Resende vai comandar a equipa sénior de hóquei em patins do Benfica, regressando a Portugal após sete temporadas a treinar no estrangeiro, seis deles em Itália, anunciaram hoje as ‘águias’.

"Se já não chegasse o Benfica ser um desafio maior, esta perspetiva ainda dá mais orientação daquilo que deve ser o meu trabalho. Fazer parte de uma situação para ganhar no Benfica já é aliciante, estar englobado nesta perspetiva de longo prazo, muito bem estruturada, pensada e que agora falta executar, dá-me ainda mais vontade e direção”, lançou à BTV Nuno Resende.

O técnico luso, de 46 anos, que em Itália representou o Matera, o Lodi e o Trissino, conta com dois Campeonatos e três Supertaças italianas no currículo, além de uma Taça de Portugal ao serviço da Oliveirense.

“Quando temos os rumos bem traçados é menos difícil conseguir chegar ao sucesso. A estrutura do Benfica, a ideia bem consolidada, dá-nos mais por onde nos agarrarmos", afirmou o treinador, na apresentação oficial.