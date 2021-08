Missão Paralímpica "motivada" para prestigiar Portugal

O presidente do Comité Paralímpico de Portugal (CPP) é porta-voz de uma missão "motivada e com esperança de, mais uma vez, prestigiar o país e afirmar o desporto para pessoas com deficiência neste palco mundial".

José Manuel Lourenço foi convidado das 3 da Manhã, na Renascença, e deu conta de um movimento com "uma dinâmica crescente", acompanhado por um interesse maior do público. "Se verificarmos, o número de recordes que se bate em cada competição é o que acontecia há 30 ou 40 anos no lado olímpico", observa, numa alusão ao aumento da competitividade em todas as modalidades.