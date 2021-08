Após falhar Tóquio, Kikas é quinto no México

O surfista português só foi travado nos quartos-de-final da prova disputada em Barra de la Cruz, depois de perder o duelo que teve com o australiano Jack Robinson.



Após ter eliminado o brasileiro Yago Dora nos oitavos-de-final, Kikas chegou a esta fase da prova ainda na luta pela qualificação para a finalíssima, que será disputada apenas pelo top 5 final do ranking e que decidirá os campeões mundiais, em setembro, nas ondas californianas de Trestles. Contudo, Frederico Morais precisava de vencer a etapa para carimbar essa vaga.



Para já, Frederico, que aterrou no México como 11º do ranking, superou provisoriamente John John Florence. E só não vai terminar como top 10 mundial caso o italiano Leo Fioravanti, um dos quatro surfistas apurados para as meias-finais, vença a etapa. Quer seja 10º ou 11º do ranking após esta etapa final, o surfista luso, que falhou os Jogos de Tóquio devido à covid-19, vai conseguir melhorar o 14º lugar final obtido em 2017, no ano de rookie.



Com o cancelamento da etapa do Taiti, anunciado apenas esta quinta-feira, a prova mexicana serviu para fazer todas as contas em relação à qualificação para a nova finalíssima, num novo formato que estreia este ano, e também para a requalificação.



Após a temporada regular e de se encontrar os campeões em Trestles, as provas da World Surf League prosseguem como as novas Challenger Series do circuito mundial de qualificação, onde vão estar em jogo vagas para o CT 2022, e que tem uma etapa marcada para Portugal, na Ericeira. Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot são os portugueses qualificados, embora Frederico Morais também tenha hipótese de participar para manter o ritmo.