António Costa acredita que Paralímpicos vão ultrapassar as 100 medalhas

O primeiro-ministro está convencido de que a Missão Portuguesa nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, à imagem do que aconteceu nos Jogos Olímpicos, será um sucesso. António Costa prevê a ultrapassagem da barreira das 100 medalhas conquistadas pelos atletas nacionais.

"Ao longo de todos estes anos as seleções paralímpicas já trouxeram 92 de medalhas. Nestes Jogos vamos ultrapassar a barreira das 100 medalhas", disse, com confiança, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na cerimónia de despedidas da Missão Portuguesa, que este sábado parte para o Japão.

Tal como sucedeu com os olímpicos, os portugueses, garante o primeiro-ministro, estarão ligados à prestação dos paralímpicos, resistindo "à distância e à diferença horária".

"Qualquer que seja a hora em Portugal, enquanto estiverem em prova nós estaremos convosco. Sofrendo, quando não ganharem, e festejando, quando ganharem", afirma.

Pós-olimpismo em debate

Com o foco centrado na prestação nos Jogos, que arrancam a 24 de agosto, António Costa não deixou de antever o debate que pretende abrir, com o Comité Paralímpico de Portugal, no novo ciclo olímpico.