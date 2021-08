Seleção portuguesa de andebol sub-19 estreia-se no Europeu a perder

A seleção portuguesa de andebol sub-19 perdeu hoje com a Croácia por 35-31, na estreia do grupo D do Europeu da categoria, que decorre na Croácia.

Ao intervalo, a Croácia já vencia por 17-15, num desafio em que Portugal rematou mais, mas foi menos eficaz, tendo no guarda-redes adversário um forte oponente, além de Ivan Barbic, que marcou 10 golos em outros tantos remates. Francisco Costa, com seis golos, e Tomás Ferreira, com cinco, foram os melhores marcadores lusos.

No outro jogo do grupo, a França venceu a Áustria por 32-24.

Na sexta-feira, Portugal defronta a França, enquanto a Croácia se vai bater com a Áustria.